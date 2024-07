Parigi la sindaca Hidalgo si tuffa nella Senna a 10 giorni dalle Olimpiadi Gareggiare qui si può

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Alla fine l’ha fatto. LadiAnnesi è buttata, mantenendo la promessa a una settimana dall’inizio delle2024. Occhialini neri, muta corta da sub, la prima cittadina della capitale francese si è immersa del fiume per dimostrare che fare il bagnosi può. Sembra rientrato dunque l’allarme inquinamento che aveva messo in dubbio le gare di nuoto e triathlon in programma proprio lungo l’arteria acquatica che taglia. TOPSHOT - Paris Mayor Anne(R) swims in the Seine River, in Paris on July 17, 2024, to demonstrate that the river is clean enough to host the outdoor swimming events at the Paris Olympics later this month. Despite an investment of 1.4 billion euros ($1.