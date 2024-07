Pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024 | i convocati delle 12 Nazionali qualificate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sono note le rose dei 12 Paesi qualificati nellamaschile ai Giochi di: tutte lehanno scelto, ovviamente, di esercitare il diritto di convertire due quote riservate ai Primary Team Officials in quote atleti per avere a disposizione per i Giochi una lista di 13 atleti, senza riserve. Allele 12 squadre sono state divise in due raggruppamenti da sei: nella prima fase il Girone A sarà composto da Italia, Croazia, Grecia, Stati Uniti, Montenegro e Romania, mentre il Girone B sarà formato da Spagna, Ungheria, Francia, Serbia, Australia e Giappone. L’Italia affronterà domenica 28 luglio alle 15.00 gli Stati Uniti, martedì 30 luglio alle 12.05 la Croazia, giovedì 1° agosto alle 16.35 il Montenegro, sabato 3 agosto alle 21.05 la Romania e lunedì 5 agosto alle 15.10 la Grecia.