Non so come dirvelo E fa vedere il pancione | la famosa ex di Fedez incinta | la reazione di Chiara Ferragni

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Mi sono chiestadirlo” esordisce nel post la vip ed ex diprima di dare la bella notizia. La dà a modo suo, con ironia. E la prende alla larga: “La prima idea: foto nuda. Io nuda con un velo, un pezzo di tessuto, qualcosa che mi copre ma da cui si possa capire. In bianco e nero eh, una cosa di classe, elegante, non volgare. Magari me la potrebbe fare Manuel, ma che imbarazzo con Manuel, dopo tutto quello che gli ho fatto passare Ma poi forse è anche troppo sexy per me”. Quindi una seconda idea: “Allora ho pensato a una cosa più spiritosa. Vi dico solo una parola: body painting. Potrei farmi fare un forno, un uovo che si apre. Anche se forse è troppo spiritosa”. E ancora: Altrimenti potrei fare le cose in grande. Avete presente quei video virali su TikTok? Due aerei che passano sul Duomo, che sputano fuoco, fumo, fiamme, coriandoli di vari colori. Io che piango”.