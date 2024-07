Matera 2 vigili del fuoco morti | cercavano di salvare una famiglia da un incendio nei campi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Stavano provando a raggiungere una casa abitata, minacciata da un, quando sono stati inghiottiti dalle fiamme dopo essere caduti in un dirupo. Sonocosì duedelmentre erano impegnanti nel tentativo di arginare un rogo sviluppatosi in contrada Cozzuolo, a Nova Siri, in provincia di. La squadra – arrivata da Policoro – era intervenuta per combattere l’divampato nella vegetazione che era ormai arrivato a lambire un’abitazione. Una volta sul posto si è subito presentata la necessità di intervenire per mettere in sicurezza un’abitazione minacciata dalle fiamme, nella quale vive unacon una persona allettata. Insieme a un collega i duedelsi sono incamminati verso la casa ma sono caduti in un dirupo e sono quindi stati avvolti dalle fiamme. I due corpi non sono stati ancora recuperati.