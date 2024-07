L’Isola dei Famosi tornerà anche nel 2025 ma Pier Silvio boccia gli autori

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La 19esima edizione dedeisi farà e presumibilmente proprio nell’ormai consueto appuntamento primaverile dopo un tour de force del Grande Fratello. A confermarlo è stato proprioBerlusconi in occasione della presentazione dei prossimi Palinsesti Mediaset 2024-Berlusconi, però, ha confessato di trovaredeiin una fase discendente “non da quest’anno, siamo onesti, da alcune stagioni” e la colpa non sarebbe da attribuire alla conduzione (che tuttavia non ha riconfermato), ma al team degli, che non sarebbero stati in grado, a suo dire, di creare dinamiche interessanti. In merito alla conduzione, Berlusconi (che lo scorso mese aveva dichiarato “Vladimir è una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo”) è rimasto vago, sostenendo che: “È troppo presto per dirlo“. L’unica certezza è che il team deglicambierà.