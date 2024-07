L’essenziale e il valore della testimonianza Il Meeting spiegato da Forlani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 luglio 2024). L’angolo di visuale che restituisce la dimensioneprofondità del tema è quello di Cormac McCarthy. Probabilmente l’autoreTrilogiafrontiera non si sarebbe aspettato di essere fonte d’ispirazione45esima edizione deldi Rimini. E invece, per coglierne le sfaccettature più autentiche – la lettura in filigrana qui è il passepartout per l’autenticità – bisogna proprio partire dallo scrittore statuinitense. Ad accompagnarci nel programma e ad aprirci gli occhi sul fil rouge dell’appuntamento più atteso nel dibattito pubblico estivo – dal 20 al 25 agosto – è il direttorekermesse, Emmanuele. Se non siamo alla ricerca del, allora cosa cerchiamo. Facciamo nostre le parole del drammaturgo statunitense.