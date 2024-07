La vita Green presenta il conto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dal cibo biologico all’efficienza energetica per le case, dai viaggi in aereo agli abiti in fibra riciclata. Vivere in linea con i dettami della sostenibilità ha un costo molto elevato. Che la gran parte dei cittadini europei non si può permettere. Un onere destinato ad abbattersi su tutti e che aumenterà ancora di più il divario sociale nel Vecchio continente. Si fa presto a dire sostenibile. Per vivere in linea con i dettami della transizione ecologica, occorrono disponibilità economiche adeguate. L’ideologia di un equilibrio ambientale che prescinde da obiettivi realmente raggiungibili rischia di essere un fattore di ulteriore frammentazione sociale, aumentando il divario tra livelli di reddito, dividendo la popolazione tra coloro che possono permettersi una«eco-friendly» e chi faticherà ancora di più ad arrivare a fine mese.