Joe Biden sta per crollare? Mi ritiro se cosa cambia nella sfida con Trump

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Aveva detto: "Mi ritirerei se non potessi battere Donald? Dipende, se Dio Onnipotente venisse giù e me lo dicesse, potrei farlo". Dopo l'attentato a cui lonte alla Casa Bianca è sopravvissuto, Joerimodula il suo proposito. Il presidente Usa abbandonerebbe la corsa solamente se glielo consigliassero i suoi medici. «Se emergesse qualche condizione medica, se qualcuno, se i medici venissero da me e dicessero, hai questo e quel problema», ha detto il presidente in un'intervista a Ed Gordon di Bet News. In precedenza, tuttavia,aveva detto che finora nessun medico gli aveva espresso preoccupazioni in questo senso, né gli aveva chiesto di effettuare un test cognitivo, dopo quello al quale si era sottoposto a febbraio, nell'ambito delle annuali visite mediche generali.