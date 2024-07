Il Futsal Pistoia rischia di sparire Si salva solo il ramo femminile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Una storia ultratrentennale giunta al capolinea? Difficile dirlo, perché pur non dando segnali di vita effettivi da alcune settimane la società esiste ancora. Ma il futuro, ad oggi e salvo colpi di scena, appare davvero nebuloso: se l’attivitàè pronta a ripartire sotto le insegne di quella che dovrebbe di fatto essere una nuova compagine societaria, quella maschiledi non ricominciare neppure a livello giovanile. Appena due anni dopo la storica promozione in serie A. Di certo c’è che ilrappresenta un vero e proprio rebus allo stato attuale: poco più di un anno fa militava nella massima serie e adessopotenzialmente di scomparire. Il club, a livello di prima squadra, è reduce da un’annata tribolata culminata con le dimissioni del presidente Alessandro Vannucchi e la retrocessione dalla Serie A2 Elite.