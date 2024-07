Il centrocampista Matteo Castaldo al Terranuova Traiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Arezzo, 17 luglio 2024 – Prosegue la campagna acquisti del, che ha ingaggiato, rilevandolo dalla SS Arezzo con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. Nato a Montevarchi l'11 febbraio 2006,, piede destro , alto 180 cm per 70 kg di peso,è cresciuto calcisticamente nelle file della Sangiovannese, con la quale è rimasto fino all'Under 16, disputando prima il Campionato Regionale Giovanissimi Elite e poi il Campionato Regionale Allievi B. E' poi approdato ad Arezzo nella stagione 2022-2023. Con la Under 17 del Cavallino ha partecipato al Campionato Regionale Allievi Elite: impiegato in prevalenza come difensore, ha messo a segno 4 gol. In questa stagione con gli amaranto ha preso parte al Campionato Primavera 4.