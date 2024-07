I Fratelli Russo in trattativa per dirigere i prossimi due film degli Avengers

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Joe e Anthony, che hanno portato “: Infinity War” e “Endgame” a livelli stratosferici, potrebbero tornare nel Marvel Cinematic Universe. Iregisti sono in trattative iniziali per: La dinastia Kang” e “: Secret Wars”, che concluderanno questo tratto – noto come Saga del Multiverso – del MCU. Isaranno presumibilmente collegati, come la storia in due parti di “Infinity War” del 2018 e “Endgame” del 2019. I Marvel Studios erano alla ricerca di registi che affrontassero gli ambiziosi tentpoles back-to-back dopo che Destin Daniel Cretton (“Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli”) aveva lasciato “Kang Dynasty” nel 2023. Al regista di “Deadpool & Wolverine” Shawn Levy era stato offerto l’incarico, ma a quanto pare ha rifiutato il progetto.