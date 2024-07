Flavio Briatore sgancia la bomba la reazione degli italiani spiazza

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Personaggi TV.è stato ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, dove ha affrontato vari argomenti dal punto di vista economico. L’imprenditore ha poi parlato di tasse e stipendi. Sul suo profilo social, poi,ha ripostato il video del suo intervento che in poco tempo è stato invaso di commenti. Leggi anche: Simona Ventura e Giovanni Terzi, pubblicate le foto segrete del matrimonio (FOTO) Leggi anche: Alberto Matano al lavoro anche in estate: cosa bolle in pentolala“Per comprarti la Lamborghini ce n’è di strada da fare. La fortuna non esiste, la fortuna è una cosa che tu crei”.