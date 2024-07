Fedez l’ex fidanzata Giulia Valentina è incinta | la reazione di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2024)e lo ha annunciato a modo suo, condividendo su Instagram un video decisamente diverso dai soliti. Nessuna canzoncina romantica in sottofondo né frasi a effetto, solo un ironico excursus che fa il verso proprio ai sopracitati annunci tra foto nude in bianco e nero, improbabili body painting e altre “chicche” social. Inevitabilmente il video dell’influencer nonché ex diha cominciato a collezionare numerosi commenti, ma a saltare agli occhi è stato quello di, con la quale ha già avuto in passaggio qualche contatto social. Visualizza questo post su Instagram In aggiornamento