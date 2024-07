Febbre alta vomito dolore agli occhi e rash cutaneo | il virus Oropouche arriva anche in Italia Ecco di che si tratta e i sintomi da non sottovalutare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si chiama infezione da. E provocamolto, dolori articolari e muscolari e a volte da, ossia piccole macchie arrossate della pelle. Si trasmette all’uomo attraverso le punture di zanzare o moscerini. L’per prima Il primo caso in Europa diè stato diagnosticato nelle scorse settimane proprio indal Dipartimento di Malattie Infettive, Tropicali e Microbiologia dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Si èto di una paziente con una storia recente di viaggi nella regione tropicale caraibica. Infatti, il principale vettore che trasmette il, la zanzara Culicoides paraensis, è attualmente presente solo in Sud e Centro Americhe ma non in Europa. Finora non esistono prove di trasmissione tra le persone umane del