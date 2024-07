Come vestirsi a Parigi | idee di look facili e chic

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è la città delle luci, la città dell’amore e senza dubbio una delle città più fashion del mondo, insieme a Milano, Londra, New York e poche altre. Se avete in programma un weekend o una piccola vacanza in questa meravigliosa città, ecco qualche spunto utile per deieleganti, ma anche comodi e pratici, da turiste: capi pratici e comodi Poche cose, ma fresche e leggere: per esserebisogna cercare di evitare di patire il caldo. Benvenuti quindi tutti i tessuti naturali e banditi nel modo più assoluto i sintetici, che non solo non fanno traspirare la pelle, ma rischiano anche di farvi puzzare. Se fate due passi per la città, vi accorgete subito che ipiù riusciti sono anche i più semplici, quelli che sembrano davvero composti da capi pescati a caso, ma che, tutti insieme, funzionano a meraviglia.