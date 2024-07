Coldiretti | Col caldo africano sale il rischio incendi Il vademecum per prevenirli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Firenze, 17 luglio 2024 – Il ciclico ritorno dell'anticiclone, con temperature massime che superano i 40 gradi, ha aumentato notevolmente ildianche in Toscana. Secondo l'ultimo bollettino della Regione Toscana, tre quarti del territorio regionale sono ora classificati come ad alto o molto altodi roghi. Questa situazione critica è motivo di preoccupazione per i boschi della nostra regione, che vantano la più alta percentuale di superficie forestale in Italia (47%), e per la preziosa biodiversità che essi custodiscono. Negli ultimi venti anni, ricordano daToscana, due terzi degli ettari bruciati in Toscana hanno riguardato superfici boscate, con oltre 15 mila ettari devastati dal 2004, di cui più di 2 mila solo negli ultimi due anni. L'agricoltura è il settore più colpito dagli, con gravi danni economici e ambientali.