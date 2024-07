Chi è J D Vance e chi si crede di essere | la sua autobiografia è una bella lezione per la destra italiana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Ho trentun anni e sono il primo ad ammettere di non aver realizzato nulla di particolare nella mia vita, perlomeno nulla che dovrebbe indurre un perfetto sconosciuto a sborsare dei soldi per leggerlo”, così si apre ‘Elegia americana’, il memoir che ha consacrato J. D.quale voce dell’America profonda.Il libro è del 2016, esce in Italia per Garzanti l’anno seguente. Il suo autore è in effetti un perfetto sconosciuto alle nostre latitudini e negli stessi Stati Uniti, all’apparire del testo, non è di certo una celebrità.