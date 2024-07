Castiglione Olona carabinieri arrestati per aver accoltellato uno straniero | la vittima è fuori pericolo e racconterà la sua versione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Èil marocchino trentennedi un accoltellamento nella notte tra il 5 e 6 luglio nel bosco dello spaccio di via Rosselli, a. In carcere per tentato omicidio, sequestro di persona, rapina e porto abusivo di arma atta a offendere – un coltello che è stato sequestrato – duein servizio a Luino e Malnate, sospesi dall’Arma, trasferiti dalle carceri di Varese e Busto Arsizio a Pavia e a San Vittore. Le indagini proseguono per fare chiarezza sulla vicenda, a partire dal perché i due militariservizio si trovassero là. Il marocchinosta meglio, dopo due interventi chirurgici la sua testimonianza potrà fornire elementi importanti agli inquirenti. Intanto ieri in Procura a Varese sono stati affidati due incarichi: il medico legale Chiara Rossetti dovrà valutare l’entità delle ferite riportate dall’uomo.