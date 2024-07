‘Camminando sotto la luna’ al parco Quattro passi di cuore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Una passeggiata al chiaro di luna a scopo benefico. E’ la settima edizione dila, in programma alMassari, domani alle 21.30. L’organizzazione a cura di Feshion Eventi, finalizzato alla raccolta fondi per ‘Ageop Ricerca Onlus’ (Associazione genitori ematologia oncologica pediatrica) e ‘Associazione Giulia Odv’. L’iniziativa, che consiste in un giro podistico non competitivo di 6 km, è patrocinata dall’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara. I dettagli sono stati presentati, ieri mattina, in municipio dall’assessore comunale alle politiche socio-sanitarie Cristina Coletti, assieme alla responsabile di Feshion Eventi Alessandra Scotti e a Debora Marangoni e Franca Navarra dell’associazione Giulia Odv. "Si tratta di un evento aggregativo – spiega Coletti – che è diventato un appuntamento fisso dell’estate ferrarese.