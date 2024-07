Cammaroto | Psg-Osimhen trattativa alla stretta finale

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Emanueleè intervenuto a NapoliMagazine.com. Queste le sue parole: Victorè ad un passo dal PSG, si lavora ad oltranza per chiudere. Le prossime 24-48 ore potrebbero essere decisive per la fumata bianca. L’operazione si sta chiudendo in un triangolo di mercato tra Parigi, Dimaro e Taormina. Nella capitale francese ieri Roberto Calenda, l’agente del giocatore, con il placet del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato Nasser Al-Khelaïfi e le parti si sono strette la mano, sbloccando la questione. La novità che possiamo anticipare è che adesso è arrivato anche il via libera di Al Thani. Lo yacht dell’emiro, Al Lusail, è in Italia ed è ormeggiato in questo momento nella baia di Villagonia, al largo di Taormina, in Sicilia, dove il proprietario del Psg segue la fase conclusiva di questa mega-operazione.