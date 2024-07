Attentato a Trump Secret Service nella bufera | indagini e richieste dimissioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – Aumenta la pressione suldopo l’a Donald. Le falle nel sistema di sicurezza allestito per il comizio di sabato 13 luglio a Butler, in Pennsylvania, finiscono nel mirino del Congresso. Il presidente della commissione di controllo della Camera, il deputato repubblicano James Comer, ha convocato la direttrice delKimberly Cheatle. Cheatle dovrà quindi presentarsi a testimoniare lunedì 22 luglio a Washington. Comer ha motivato la sua decisione spiegando che la “mancanza di trasparenza e la mancata cooperazione” con la comissione hanno messo in discussione la capacità di Cheatle di guidare ile hanno reso necessaria la citazione. Anche il presidente della commissione Sicurezza Interna, Mark Green, ha invitato Cheatle a rispondere alle domande.