AEW | Britt Baker torna a parlare dell’attacco ischemico transitorio e del suo recupero

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è stata assente per quasi un anno ed èta in occasione di Forbidden Door lanciando la sua personale sfida a Mercedes Moné. Nel corso della puntata speciale Beach Break dello scorso 3 luglio la D.M.D ha parlato ai fan dei suoi problemi fisici, rivelando di aver subito anche un attacco, una momentanea mancanza di afflusso di sangue al cervello, oltre alle ernie al disco e i problemi all’anca. Nel corso di un’intervista con Renee Paquette laha raccontato dello spavento corso il giorno del TIA e di come inizialmente non si sia resa conto della gravità del problema. “Il lato destro non funzionava”è stata ospite del “Close Up with Renee Paquette” e ha raccontato nei dettagli il problema di salute avuto. “È stata una cosa stranissima. Ero a Orlando con la mia parrucchiera, Amanda, per farmi acconciare i capelli.