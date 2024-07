Ventotene Film Festival in scena dal 26 luglio al primo agosto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (askanews) – Dal 26al 12024 riflettori accesi sul “”, l’iniziativa ideata e diretta da Loredana Commonara. Radu Mihaileanu, Paolo Virzì, Neri Marcorè, Laura Morante, Anna Ferraioli Ravel, Vinicio Marchioni, Andrea Occhipinti, Ludovica Rampoldi, Ambra Angiolini, Anna Pavignano, Simone Gattoni, Seydou Sarr, Moustapha Fall, Mamadou Kouassi, Massimo Gaudioso, Amath Diallo, Chiara Sbarigia, Lorenza Lei, questi e molti altri gli ospiti dell’edizione 2024. L’isola pontina per una settimana sarà al centro di un variegato programma di proiezioni e incontri con i grandi protagonisti del panorama cinematografico nazionale e internazionale: registi, sceneggiatori, attori, ospiti dell’iniziativa che, da 29 anni, si ripropone di portare il cinema su un’isola in cui il cinema non è mai stato.