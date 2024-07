Usa persona armata di coltelli vicino alla convention repubblicana | ucciso dalla polizia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Laha sparato eunaconnon lontano dal perimetro del centro dove si tiene laa Milwaukee. Lo riportano i media americani. Non sono state ancora rilasciate informazioni circa le intenzioni dellauccisa e non è chiaro se il suo obiettivo fosse quello di attentarevita del presidente americano Donald Trump, presente.Leggi anche: Incidente in moto in Bulgaria, muore una coppia di sposi: Claudio Tomat ed Erica Cantarutti Nel frattempo continuano a emergere informazioni sull’attentato subito nelle scorse ore da Trump, ferito a un orecchio da un colpo di proiettile. Secondo i media americani, “l’attentatore di Donald Trump è stato avvistato almeno due volte dagli agenti prima che aprisse il fuoco”.