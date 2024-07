Un re d’Europa alla corte del Milan Morata ha detto sì | torna in Italia Ingaggio da 5 milioni a stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)O Ilha il suo nuovo numero nove:hasì e ha confermato la volontà di accettare la proposta dei rossoneri, dopo la conquista dell’Europeo da capitano della sua Spagna. Nella notte di Berlino, sotto gli occhi di Moncada, Ibrahimovic e Kirovsky che lo hanno “marcato” in occasione della finale contro l’Inghilterra, si è preso gli applausi del suo ct De La Fuente: "Mai stato in discussione come qualità sia calcistiche che umane, non gli viene riconosciuto tutto il lavoro che fa". E la punta ci ha messo il carico: "Mi sono messo il vestito da muratore, ho dato tantissimo, lottando come se fossi un tifoso". Profeta in patria, però, no. Nemmeno questa volta. Nonostante abbia giocato tutte e sette le partite (sei da titolare, eccezion fatta per quella con l’Albania, con la qualificazione agli ottavi già in tasca), mettendo a segno un gol e un assist.