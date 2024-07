Ultime mercato da Torino insistono su Rabiot-Napoli | arriva l’annuncio sulla trattativa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 16 luglio 2024)è una delle suggestioni di queste prime settimane della finestra estiva di calcioper il. Dasu un interesse di Conte per il francese. Ilcontinua il suo ritiro in Val Di Sole: a Dimaro, quest’oggi sarà la volta della prima uscita amichevole, contro la rappresentativa locale dell’Anaune Val di Non. Appuntamento ormai fisso per il pre – campionato degli azzurri, che in queste settimane risultano essere tra le compagini più attive sul fronte calcio, così come è ampiamente dimostrato dagli affari per Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola.