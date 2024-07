Trump Cruciani | A forza di mostrificare l’avversario potrebbe succedere anche a Meloni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) “Quando evochi il fascismo, cosa si fa? Si cerca di abbattere l’uomo nero. Per questo non mi sorprenderei se qualcuno cercasse di avvicinare un premier identificato come autoritario e come fascista per farlo fuori”. Senza mezzi termini e lasciando di stucco l’amico e conduttore Nicola Porro, Giuseppenon esclude, in linea di principio, che quanto accaduto a Donalddal palco della Pensylvania possa capitarea GiorgiaaccadereUn attentato alla premier italiana? “Sarebbe la naturale conseguenza di questa campagna assurda in cui si presenta il governo italiano come un esecutivo di nazisti e di fascisti”. Per il conduttore de La Zanzara l’ossessiva opera di demonizzazione delcattivo e pericolosoportare a un’escalation di violenza incontrollabile.