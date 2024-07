Trump aveva la vittoria in tasca già da prima dell’attentato I problemi di salute di Biden sono noti ma i dem li hanno ignorati Parla l’analista geopolitico Morelli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 luglio 2024) Durante un convegno,è stato ferito a un orecchio da un attentatore che poi è stato ucciso. Elia, esperto di geopolitica e redattore di Domino, crede che questo attentato avrà ripercussioni sulle elezioni americane? Se sì, quali? “Le ripercussioni sulle elezioni americane, a mio modo di vedere, saranno certamente importanti e rilevanti ma non risulteranno determinanti. Questo perché il vantaggio già consolidato da Donaldsu Joeè davvero notevole. È altrettanto vero che cidegli Stati in bilico, tra cui Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona e Nevada, dove la distanza tra i due candidati è minima, parliamo di qualche decina di migliaia di voti, e secondo me è qui che l’attentato avrà l’impatto maggiore. Tuttavia, la questione che credo sarà determinante in queste elezioni, secondo me, è un’altra, ossia che gli Stati Unitipolarizzati.