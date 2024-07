Strano odore a bordo aereo costretto a un atterraggio di emergenza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Panico adi un volo di linea lunedì 15 luglio. Undiretto da Berlino a Manchester ha dovuto invertire la rotta e atterrare d’. A, 150 passeggeri, molti dei quali tifosi inglesi di ritorno dalla finale di Euro 2024. Il volo EW8470 della compagnia Eurowings era decollato senza problemi. Dopo dieci minuti, però, unha iniziato a diffondersi nella cabina. Alcuni passeggeri hanno descritto la puzza comedi bruciato. L’equipaggio, temendo un incendio, ha deciso di tornare subito a Berlino. È stata dichiarata un’aerea, una procedura che garantisce l’prioritario.Leggi anche: Incidente in moto in Bulgaria, muore una coppia di sposi: Claudio Tomat ed Erica Cantarutti L’diIl velivolo è atterrato senza problemi mezz’ora dopo. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere per le verifiche del caso.