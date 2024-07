Serena Mollicone svolta shock | Annullata la conferenza stampa dei Mottola dopo l’assoluzione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Ladella famiglia, prevista per oggi, martedì 16 luglio, alle ore 17 al Palazzo della Cultura di Cassino, è stata. A comunicarlo è stato il pool di avvocati della difesa. L’appuntamento era stato organizzatola sentenza della Corte d’Assise d’Appello, che il 12 luglio aveva confermatogià emessa in primo grado per la famiglia, imputata nel processo per l’omicidio di. La Procura aveva richiesto ventiquattro anni di reclusione per il maresciallo Franco, ventidue anni per sua moglie Annamaria e per il figlio Marco. Insieme ai, i giudici hanno assolto anche i carabinieri Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale., diciottenne, scomparve e fu trovata morta in un boschetto a giugno del 2001. A distanza di ventitré anni, non ci sono ancora colpevoli per il delitto di Arce.