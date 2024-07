Scuola materna alla frazione Avviati i lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Sarà necessario almeno un anno e mezzo e poi laPiccolini di Vigevano avrà finalmente la sua nuova, un progetto del quale si parla ormai da anni e che finalmente oggi sta per diventare realtà. Da qualche giorno, con circa un paio di mesi di ritardo rispettotabella di marcia, è stato aperto il cantiere che si trova a qualche decina di metri dal palaElachem. Un particolare non secondario perché in prospettiva i parcheggi previsti per la nuova, qualche decina, potranno essere utilizzati da coloro che prenderanno parte agli eventistruttura di via Cappuccini per la quale l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Ceffa (nella foto) prenderà in considerazione la possibilità di ampliare l’attuale superficie adibita a parcheggio.