Scanzi invito sparito per Belve e attacco a Morgan | scatta la querela

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo Selvaggia Lucarelli, anche Andreasi è occupato del caso die Angelica Schiatti. Il noto giornalista ha definito ‘indifendibile moralmente’ il musicista e ha anche detto che gli piacerebbe andare aper rispondere alle dichiarazioni di, ma che il suosdarebbe. “Ogni volta cheva in tv mi dice che io ce l’ho con lui, che sono un hater, un odiatore seriale. Lo ha detto anche a. Mi piacerebbe un giorno poter andare ae rispondere, visto tra l’altro che mi aveva anche invitato Francesca Fagnani e poi però magicamente quell’è scomparso. Adesso però spero che qualcuno in più abbia capito chi sia. Lui è indifendibile, lasciamo stare l’aspetto artistico che è del tutto irrilevante in lui da sempre, ma è indifendibile dal punto di vista etico, morale e umano.