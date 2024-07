Pesca dalla Regione due milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 – LaLazio nell’ambito delle proprie attività di attuazione del PN-FEAMPA 2021/2027 (Fondopeo per gli affari marittimi, lae l’acquacoltura), ha approvato l’avviso pubblico per promuovere la competitività e la sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti dellae dell’acquacoltura. Il bando mette a disposizione delledel settore della trasformazione dei prodotti dellae dell’acquacoltura operanti nel territorio regionale, un finanziamento di duedi. Verranno sostenuti economicamente investimenti per migliorare la competitività e le condizioni di lavoro e sicurezza delleattive nei settori della trasformazione dei prodotti dellae acquacoltura e la commercializzazione dei propri prodotti (vendita diretta) con esclusione della vendita al dettaglio.