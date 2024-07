Pagelle Tour de France 2024 voti sedicesima tappa | Philipsen perfetto Girmay a terra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Lee iai protagonisti delladelde, che ha aperto l’ultima settimana di corsa con la Gruissan – Nimes di 188,3 chilometri. Una delle frazioni più tranquille di questa edizione della Grande Boucle si anima solo nel finale per lanciare una volata a velocità altissime. A uscirne trionfatore è Jasper, che centra così la terza vittoria in questoe soprattutto rischia di riaprire la corsa alla maglia verde. Questo perchè Biniamfinisce anelle ultime centinaia di metri e perde punti preziosi, con la speranza che l’eritreo, ormai idolo assoluto in patria, non abbia riportato conseguenze troppo gravi. Per il resto una giornata di ordinaria amministrazione per gli uomini di classifica, che però già da domani avranno il primo assaggio di Alpi.