Oltre il danno anche la beffa | Martina Colombari sommersa di insulti sui social c’entra il figlio

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 16 luglio 2024) Periodo non facile perai problemi con il, la showgirl sta affrontandol’odio online. Cosa è successo sui? Come sappiamo, qualche giorno fa il nome deldiè rimbalzato da un giornale all’altro: Achille Costacurta, visto insieme all’ex Miss Italia durante il percorso a Pechino Express, si è reso protagonista di alcuni fatti davvero particolari. Inizialmente ha insultato sua madre su Instagram. Poi ha condiviso alcune foto di mazzette e sacchetti contenenti presumibilmente droga. Insomma, appare chiaro che nella famiglia– Costacurta non si stia certamente affrontando un momento sereno, ma a questo si aggiungono, purtroppo,i commenti degli utenti del web.