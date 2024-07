Monkey Man

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 16 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Ispirato alla leggenda di Hanuman, simbolo di forza e coraggio. Kid è un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, notte dopo notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da lottatori più famosi in cambio di denaro. Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell’enclave della sinistra élite della città. Mentre il suo trauma infantile ribolle, le sue mani misteriosamente sfregiate scatenano una esplosiva ondata di vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto. L'articolo è stato pubblicato originariamente su Mister MovieMan