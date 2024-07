Malagò | Il no alle Olimpiadi a Roma fu una decisione politica della città | un errore clamoroso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2024) Giovanni, presidente del Coni, ha parlato alla vigilia delledi Parigi. La sua intervista a Il Messaggero.: «Rifiutare leè stato un» Quante medaglie italiane dovrebbero arrivare a Parigi? «Farne una in più delle 40 di Tokyo è un obiettivo. Non è semplice, ma abbiamo lavorato molto bene in questo triennio atipico, perché gli ultimi giochi sono stati nel 2021. Le previsioni ci danno una posizione tra la sesta e l’undicesima, ma prima c’erano Paesi che prendevano anche 100 medaglie; con la globalizzazione sono arrivati nuovi Paesi, come il Kosovo, che ha fatto due ori a Tokyo». Da quali sport si aspetta di più? «Da quelli che finora non hanno fatto grandi cose. Quindi mi aspetto molto dal tennis, vorrei qualcosa anche con la vela e ci sono grandi premesse di fare meglio anche con la ginnastica.