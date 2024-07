Lenin e il Corano Il racconto dell’imam Pallavicini dall’Uzbekistan

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo Kazakhstan e Azerbaijan, prosegue lo sviluppo della cooperazione con l’Asia Centrale. Sono di ritorno da Tashkent, capitale della Repubblica dell’Uzbekistan, dove il Mufti del Consiglio Musulmano mi ha accompagnato a vedere la copia originale delcoordinata dal califfo Uthman (in foto). Questo prezioso manoscritto, in stile kufico e senza punti diacritici, è la prima copia integrale della trascrizione della Rivelazione del messaggio divino per i musulmani. Forse non tutti sanno che il termine italianoderiva dalla radice del verbo arabo Iqra’ che significa leggi o recita e che traduce lo sforzo di lettura, recitazione e interpretazione della Parola e del linguaggio divino da parte dei musulmani.