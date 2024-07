La contestazione Carabinieri e polizia al Village Inizia così la stagione del Picchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) In un clima surreale è partita la nuova avventura dell’Ascoli Calcio 2024-25.all’ingresso, pattuglie dellae auto della Digos sul piazzale dela protezione di una squadra e di una società contestati dai tifosi. Dopo lo striscione sul ponte di Rozzi, ieri hanno però accolto squadra, dirigenti e allenatore con scritte sui muri e sul cancello di ingresso deldove dopo poche ore sono arrivati i calciatori bianconeri e lo staff. Le scritte "Via da Ascoli traditori", "Carrera Raus", "Voi non siete l’Ascoli", sono state cancellate prima della pausa pranzo, ma nel frattempo hanno fatto il giro del web. Insomma, un’accoglienza decisamente poco allegra soprattutto per i tanti ragazzini di questa squadra molto ringiovanita.