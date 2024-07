Italia primo incontro tra Spalletti e Gravina dopo la delusione di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024)l’eliminazione dell’da, c’è stato ilfaccia a faccia tra il presidente federale Gabrielee il ct Luciano. I due si sono incontrati a Roma alla presenza, tra gli altri, di Gigi Buffon (nel suo nuovo ruolo di direttore sportivo delle nazionali) e Maurizio Viscidi (coordinatore delle nazionali giovanili). L’è stato utile per impostare il lavoro in vista dei prossimi impegni, a partire dalla due gare di Nations League contro Francia e Israele, in programma il 6 e il 9 settembre.torneranno inoltre ad incontrarsi a breve per ripartire al più presto e al megliola débacle tedesca.traladiSportFace.