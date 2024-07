Incendi a Guidonia e sulla Pontina interventi dei Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Ideldi Roma sono intervenuti, a partire dalle 14:30, su due vastidi sterpaglie e colture, localizzati aMontecelio in via Isonzo eSS148, in prossimità di Castel Romano. In entrambe le situazioni, si è reso necessario l’intervento del DOS per le operazioni di spegnimento. Oltre a questi, vi è un ulteriore intervenuto sul km 17 della, in direzione Latina, a causa di un’automobile gpl in fiamme. In questo caso, sono stati inviati il CRRC e due moduli anto. Non ci sono segnalazioni, per ora, di persone ferite o coinvolte.