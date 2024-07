Imparare a usare internet Uno sportello digitale per tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) E’ già attivo a Quarrata il "Puntofacile", il servizio per aiutare i cittadini a svolgere le varie attività che necessitano di competenze nell’utilizzo delle tecnologie digitali. Loè all’interno della sede dell’Urp in piazza Risorgimento ed è aperto dal lunedì al sabato con orario 8,30- 12,30. Qui troveranno un supporto praticocoloro che hanno ancora poca dimestichezza nell’accesso tramiteai vari servizi online della Pubblica amministrazione, come ottenere lo Spid, attivare la Pec, aprire il fascicolo sanitario elettronico, fare iscrizioni scolastiche, effettuare pagamenti con PagoPa, richiedere il rimborso per i danni dall’alluvione. I cittadini che si rivolgeranno al servizio troveranno una mediatrice linguistico culturale, che potrà fornire informazioni utili anche alle persone di origine straniera.