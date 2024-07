Il sindaco difende Confartigianato | Scongiurata chiusura della sede

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) "Abbiamo superato, per ora, il pericolo di perdere unastorica. A San Severino laha le radici, qui la volle il ‘presidentissimo’, commendator Folco Bellabarba, sotto la cui guida l’associazione è cresciuta fino a divenire una delle più importanti organizzazioni di rappresentanza a livello nazionale". Così ilRosa Piermattei in occasioneserata dedicata alla moda e all’eleganza, il Gran galàmoda, ospitata in piazza del Popolo e organizzata da Fabbricaeventi di Marco Moscatelli e Chiara Nadenich. Piermattei, nel discorso, ha dedicato un momento alla difesalocale diImprese Macerata, Ascoli e Fermo, esprimendo soddisfazione per avere superato la minaccia didello storico presidio. Il commendator Bellabarba "oggi ringrazierebbe e inviterebbe a tutelare lastorica di".