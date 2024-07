Il progetto Voci nuove Ansia emozioni e adrenalina Si è avverato il grande sogno di Aldo Giulia e Debora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) PISTOIA Una serata speciale, da inserire tra i ricordi più belli di una vita. PerAldi,Colzi eMungai cantare sul prestigioso palco del Pistoia Blues Festival 2024 prima di artisti del calibro di Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater è stata un’emozione unica. I tre hanno avuto questa possibilità grazie al, scaturito dalla collaborazione fra "Talent Busters-l’acchiappatalenti" e "Obiettivo Blues". Un’idea che ha riscosso successo e che sarà, verosimilmente, ripetuta il prossimo anno. "Ancora dopo giorni dalla fantastica serata, non riesco a realizzare il tutto – asserisceColzi –. Se la me stessa del passato avesse potuto scoprire il futuro, forse non ci avrebbe nemmeno creduto. Me la sono vissuta appieno, senza freni, con tutte le varieche mi attraversavano ogni minuto. È stata davvero pura magia.