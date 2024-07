Il presidente della FA Bullingham sarà per sempre grato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 16 luglio 2024) 2024-07-16 13:05:49 Ecco quanto riportato poco fa: Il direttore generaleFootball Association Markha reso omaggio al partente Gareth Southgate, affermando che ha “reso possibile il lavoro impossibile”. Southgate si è dimesso questa mattina dall’incarico di allenatore dell’Inghilterra dopo otto anni trascorsi in tale ruolo e, che ha anche rivelato che la ricerca di un successore era già iniziata, ritiene che il 53enne meriti un enorme riconoscimento per il periodo trascorso al comando. In una dichiarazione, ha affermato: “A nome del calcio inglese, vorrei rendere omaggio a Gareth Southgate e a Steve Holland per tutto ciò che hanno realizzato. “Negli ultimi otto anni hanno trasformato la squadra maschile inglese, regalando ricordi indimenticabili a tutti coloro che amano i Three Lions.