Il Pacchero Solitario – Aprilia

(Di martedì 16 luglio 2024) IlVia Giuseppe Verdi, 29 – 04011Telefono: 06/92062042 Sito Internet: Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 16/20€, primi 16/28€, secondi 18/23€, dessert 7/8€ Chiusura: Martedì OFFERTA Se chiedete a chiunque un consiglio su un buon ristorante di pesce nel basso Lazio, certamente vi indirizzerà su località di mare più o meno note. Ma noi siamo la Pecora Nera e non possiamo che consigliarvi di uscire fuori dal seminato e dirigervi verso, meta certamente meno battuta ma non per questo da ignorare. Soprattutto se la cucina in questione è quella de Il, un ristorante di mare dalla proposta solida e non banale, con piatti ben eseguiti, come testimoniato dal tenero polpo alla scapece con julienne di radicchio con cui abbiamo aperto il nostro pasto, un piatto gustoso, rinvigorito dalla nota amaricante del radicchio e un pizzico di peperoncino.