Il Museo dell’Olio SuprEvo di Monte San Savino apre le porte all’arte

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 – IldiSanle. Venerdì 19 luglio è in programma l’inaugurazione della mostra pittorica “Il benessere nei colori e suoni” che permetterà di ammirare alcune delle opere del maestro Sergio Borella che, conosciuto come esponente della “pittura ecologica”, proporrà una particolare riflessione sul legame tra uomo e natura. L’esposizione, allestita fino a lunedì 30 settembre, va ad arricchire il tradizionale percorso di visita tra le postazioni multimediali e interattive delcon una nuova sala dedicatae alla valorizzazione degli artisti locali. L’ambiente è, da sempre, un tema centrale della produzione di Borella per cui la pittura diventa uno strumento di impegno civile per denunciare e sensibilizzare verso le problematiche in ambito ecologico.