Fondazioni Cdp e Con il Sud | 2 milioni per gli ecosistemi culturali al Sud Italia via al bando

(Di martedì 16 luglio 2024) Valorizzazione e fruizione delle ricchezze artistiche, paesaggistiche edel Sudattraverso la creazione di collaborazioni durature nel tempo che nascano in luoghi del nostro Paese con un rilevante significato storico, artistico, sociale. Questi gli elementi fondamentali delda 2di euro “al Sud” promosso da Fondazione Cdp, ente no profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Con il sud. Ilè rivolto ai Comuni tra i 5.000 e i 100.000 abitanti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.