Difende la fidanzata dalle molestie Pestato a sangue da dieci ragazzi

(Di martedì 16 luglio 2024) Un fidardense di 19 anni era andato a ballare con lain un noto locale di Scossicci, fino a quando la giovane sarebbe stata infastidita da alcuni stranieri. Dopo avere preso le difese della sua ragazza, il 19enne è stato accerchiato da un gruppo di oltremagrebini, per poi essere colpito da una bottigliata in testa e da un’altra al braccio, mentre un suo amico, più o meno della stessa età e residente nel Maceratese, ha cercato dirlo, ma è stato preso a pugni e si è ritrovato con la mandibola fratturata. Sul posto sono arrivati i carabinieri della caserma di Porto Recanati, però al loro arrivo tutti i coinvolti nella rissa erano già scappati via. A quanto emerge, i due giovani si sono poi recati con mezzi propri in ospedale e dovranno essere operati. Questo l’episodio di violenza avvenuto nella notte tra sabato e domenica, a nord di Porto Recanati. Il ...