Da Hillbilly Elegy al sogno della vicepresidenza Chi è J D Vance

(Di martedì 16 luglio 2024) “J.D.è il candidato giusto se pensi che vincerai qualunque cosa accada e stai cercando di dare forma al partito in futuro”. Così Brad Todd, stratega repubblicano, lunedì 8 luglio, sul Washington Post, analizzava le possibili opzioni di Donald Trump nella scelta del “running mate”. Ed effettivamente l’annuncio di ieri durante la convention dei repubblicani a Milwaukee da parte dell’ex inquilino alla Casa Bianca, che ogni giorno si avvicina sempre di più a ritornare al 1600 di Pennsylvania Avenue, appare come un ennesimo segnale di grande sicurezza e convinzione di vincere le presidenziali e soprattutto di voler personalizzare sempre di più quel partito repubblicano che ormai ha preso completamente le sembianze e caratteristiche del suo leader. Scegliere come suo delfino J.D.